[Matos] Des gammes de peintures – les classiques

Quand on pense hobby, on pense forcément peinture, et, si Games Workshop a la part belle dans le domaine compte tenu de sa visibilité, la marque est loin d'être la seule sur le marché et bien d'autres marques proposent leurs propres gammes, chacune avec ses avantage et ses défauts ; Mais comment s'y retrouver ?

Voici donc venu le temps de faire une review des différentes gammes principale en ce qui concerne la peinture "classique" (comprendre acrylique) !

Notons que cet article fera parti d'un trio, à savoir celui ci les peintures générales, et 2 autres qui suivrons, l'un sur les métalliques en particulier, et enfin un autre sur les peinture "techniques" plus confidentielles et plus exotiques (mais ô combien pratiques)

Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre la peinture c'est quoi dedans à l'intérieur ?

Des pigments. On broie des trucs plus ou moins finement, ce qui génère une poudre colorée. Un liant. pour rendre le mélange homogène on ajoute un truc : huile, glycerine, alkyde, résine acrylique... Du médium, un liquide servant à diluer le tout et le rendre plus liquide, de plus ou moins bonne qualité (celui, mat, de GW est excellent par exemple). Un pot : relativement important, certains étant plus pratiques que d'autres.

Games Workshop

La plus courante, très complète et facile à trouver, la gamme Citadel est découpée en plusieurs sous-gammes thématiques, différenciées par leurs usages.

-Base : c'est la peinture qui sert à poser les bases (ne pas confondre avec la sous-couche !) ; elle est très couvrante et opaque et nécessite en général une seule couche.

-Layer : La gamme classique : ce sont les couleurs qui serviront à poser les couches successives.

-Shade : "encres" qui serviront à faire des lavis (Cékoiça ?)

-Glaze : "encres" qui serviront à faire des glacis (Hein ?)

-Dry : peintures épaisses et très sèches pour le brossage à sec (Mais kesskidi ?!?), bof.

-Edge : peinture plus claire censément dédiée aux highlights, inutile à mon sens (autant prendre des layers avec un peu de blanc...)

-Texture : peintures texturées principalement utilisées pour socler rapidement et obtenir des effets intéressants (mais pas que...)

-Technical : peintures techniques différentes fonctions (mastic, sous couche, glacis, vernis brillant).

-Air : La gamme pour aéro : les mêmes peintures que celles des gammes Base et Layer, mais en plus diluées et donc liquides ; personnellement j'en utilise beaucoup, aussi bien à l'aéro qu'au pinceau.

Si les gammes Base et Layer sont des incontournables, les autres collections proposent des intérêts variables : je ne vois personnellement pas grand interêt aux sous-gammes Dry et Edge (ceci étant je ne les ai jamais testées, je préfère le préciser, qui sait, peut-être sont-elles révolutionnaires 😀)

C'est la marque idéale pour débutant, dans la mesure où l'on a un peu de sous ; on la trouve partout, la gamme est très complète et toute prête à utiliser (en diluant un peu tout de même), et c'est une peinture de jeu qui a l'avantage d'être

+ Les plus : la gamme est trouvable absolument partout et n'est jamais en rupture. De plus, ces couleurs font en général office de références, et très nombreux sont les tutos à utiliser leur nomenclature. Gammes Texture et Technical, très pratique et sans équivalence chez la concurrence. Gamme Shade juste excellente et proposant pas mal de coloris : de loin la meilleure du marché, peinture solide.

- Les moins : Pots franchement nuls (conservent mal, se salissent vite, l'enfer...), comme souvent chez GW c'est cher (surtout pour 12ml)...

Vallejo / Prince August

Pourquoi une section pour Vallejo ET Prince August ? Tout simplement parce que ce sont sensiblement les mêmes peintures, les 2 étant fabriquées par Vallejo. Je parle donc ici du cas Vallejo (et ses différentes gammes), mais à priori mon propos peut s'étendre tel quel pour les peintures Prince August (ceci étant, si j'en utilisait plus souvent je préférerais prendre directement prendre du Vallejo, forcément de meilleure facture et plus facile à trouver).

J'utilise assez peu, alors mon avis n'est pas forcément représentatif ; les pots "biberons" (utilisés maintenant par la plupart des autres marques) sont très pratiques pour bien doser sa peinture, éviter le gaspillage et conservent bien.

La gamme Vallejo a pour gros avantage de posséder un choix de coloris énorme et très large ; ce sont globalement des peintures de bonne qualité à prix raisonnable quoi qu'un peu plus cher que la moyenne.

C'est une très bonne gamme qui, si elle est plus difficile à trouver que GW, est une bonne alternative (ou un bon complément), par contre leurs peintures sont plus délicates à utiliser et surtout se traînent une réputation de peintures fragiles nécessitant un vernis de sécurité systématique.

+ Les plus : Enormément de références couleurs, "relativement" courants, pots "biberon" pratiques.

- Les moins : Réputation de couleurs assez fragiles (vernis obligatoire, dis-t-on)

Army Painter

L'outsider à pas cher... Une gamme relativement neuve, dont le principal avantage est le prix ; disons que c'est une bonne marque pour débutants, pour produire du tabletop, le principal problème que je trouve à la gamme étant que -s'il existe pas mal de références- que beaucoup de couleurs soient ternes ou très proches les unes de autres, au détriment de gros manques dans d'autres coloris.

Ceci étant, c'est une excellente alternative à la salle de sport si vous voulez vous faire les bras : le liant est de très mauvaise facture, les peintures se "démélangeant" rapidement (parfois même sur la palette !), obligeant à secouer les pots looooonguement, énergiquement et souvent.

Au delà, je passe. Perso je n'utilise que certains de leurs métalliques, qui ont l'avantage d'être bien liquides mais très couvrants par rapports à ceux de GW, à coté de ça, il faut le prendre pour ce que c'est ; comme beaucoup de produits Army Painter, c'est du produit discount assez moyen.

+ Les plus : Pas très cher, pas mal de références, métalliques plutôt couvrants, pots "biberons" pratiques.

- Les moins : Liant de très mauvaise qualité obligeant à secouer régulièrement les pots, choix de coloris pas forcément toujours heureux.

P3

La tentative de concurrence de la gamme Citadel par Privateer Press ; j'utilise assez peu, mais la gamme est plutôt agréable : la texture est sympa, la peinture bien diluée, idéale pour poser des couches transparentes et travailler des dégradés, mais difficile à travailler pour un débutant à mon sens.

La gamme est assez restreinte en terme de références de coloris par contre, et est assez difficile à se procurer, la marque étant assez peu présente en boutique.

+ Les plus : Peintures à priori de qualité, pas très chers.

- Les moins : Peu de références, difficile à trouver, jus pas top (à priori, je n'ai pas testé)

Scale75

Une gamme méconnue mais très bonne, qui a l'avantage de proposer des couleurs extrêmement mates et très pigmentées, et surtout qui dispose d'une gamme très large et proposant des coloris parfois très originaux voir exotiques introuvables ailleurs.

Leurs métalliques sont clairement parmi les meilleurs du marché, très convaincants et composés de paillettes minuscules évitant l'aspect un peu artificiel qu'on trouve souvent chez les concurrents.

A la sortie du pot, la peinture est plutôt dense, ce qui implique de rediluer un peu. Idéale pour des dégradés poussés et efficaces.

+ Les plus : Métalliques au top, choix de couleurs large et plus "exotique" que la concurrence, pots "biberons" pratiques.

- Les moins : VPC uniquement donc difficile à se procurer

Conclusion

Au final, il faut retenir qu'il n'y a pas nécessairement de marques meilleures que d'autres : si certains produits se valent entre les gammes, les gammes ont des points forts et des points faibles, l'idéal étant de prendre les peintures qui nous correspondent le plus et sont les plus adaptées à ce que l'on souhaite faire : ainsi, si j'utilise majoritairement la gamme GW (Air, Layer, Base, Shade, Technical, Texture...), j'utilise certaines couleurs spécifiques Scale75 ou Vallejo, certains métalliques Army Painter, d'autres Scale75...

Le tout étant de connaître les spécificités de chacune des marques et produits.

L'article n'a pas la prétention d'être exhaustif, il existe évidemment bien d'autres marques (la plupart étant de toute façon produite par Vallejo), beaucoup plus confidentielles pour la plupart, mais ne les ayant jamais utilisées je ne saurais me prononcer à leur sujet : les marques principales cependant sont par la plupart listées dans le présent article.

Notons que je ne parle ici que des gammes classiques, mais il existe d'autres gammes plus "exotiques" en terme de produits mais tout aussi utiles : J'en ferais l'objet d'un autre article plus détaillé présentant ces gammes et leurs utilités respectives, rassurez-vous 😉

Pour terminer, histoire de s'y retrouver un peu entre les gammes, un petit tableau de correspondances :

Couleur Citadel (GW) Citadel - ancienne gamme (GW) Vallejo Game Color Vallejo Model Color Privateer Press P3 Code hexadécimal White Scar Skull White Dead White (001) White (951) Morrow white FFFFFF Ceramite White Smelly Primer White Primer (002) Foundation White (919) Menoth white Highlight FFFFFF Kislev flesh Pallid Flesh Pale Flesh (003) Light Flesh (928) Ryn Flesh EEC8C7 Bestigor Flesh Elf Flesh Elf Skintone (004) Flat Flesh (955) F7BD7B Dorn yellow Bad Moon Yellow Bad Moon Yellow (005) Lemon Yellow (952) FFF700 Flash Gitz Yellow Sunburst Yellow Sunblast Yellow (006) Flat Yellow (953) FFE700 Yriel Yellow Golden Yellow Gold Yellow (007) Golden Yellow (948) FFCE00 Tallarn Sand Desert Yellow Desert Yellow (063) Dark Yellow (978) 9C8855 Fire Dragon Bright Fiery Orange Orange Fire (008) Light Orange (911) FF7B00 Troll Slayer Orange Blazing Orange Hot Orange (009) Scarlet (817) FF3108 Evil Sunz Scarlet Blood Red Bloody Red (010) Vermillion (909) CE0018 Wazdakka Red Red Gore Gory Red (011) Cavalry Brown (982) 940008 Khorne Red Scab Red Scarlett Red (012) Carmine Red (908) 990033 XV-88 Terracotta Terracotta (065) Bootstrap leather 793721 Emperor's Children Tentacle Pink Squid Pink (013) Pink (958) Carnal Pink EF9CB5 Screamer Pink Warlock Purple Warlord Purple (014) Magenta (945) 9C004A Xereus Purple Liche Purple Hexed Lichen (015) Royal Purple (810) Beaten Purple (93051) 5A005A Imperial Purple Royal Purple (016) Royal Purple (810) 562F7E Nauseating Blue Sick Blue (017) Violet (960) 412A7A Storm Blue Stormy Blue (018) Blue (925) 27357E Midnight Blue Night Blue (019) Dark sea blue 000031 Kantor Blue Regal Blue Imperial Blue (020) Dark Prussian blue 08085A Caledor Sky Enchanted Blue Magic Blue (021) Dark Blue (930) 31639C Altdorf Guard Blue Ultramarine Blue Ultra Marine Blue (022) Ultramarine (839) 29397B Lothern Blue Ice Blue Ice Blue (095) Azure (902) 6B9CCE Teclis blue Lightning Bolt Blue Electric Blue (023) Sky Blue (961) 8BB9DD Sotek Green Hawk Turquoise Falcon Turquoise (024) Light Turquoise (840) 006B5A Vile Green Foul Green (025) Park Green Flat (969) 82C59C Jade Green Jade Green (026) Light Turquoise (840) 069B7D Scaly Green Scurf Green (027) Emerald (838) 026B67 Caliban Green Dark Angels Green Dark Green (028) Deep Green (970) Gnarls Green 005221 Warpstone Glow Snot Green Sick Green (029) Intermediate Green (891) 106B21 Warboss Green Goblin Green Goblin Green (030) Pastel Green (885) 63B521 Elysian Green Camo Green Camouflage Green (031) Olive Green (967) A5A542 Moot Green Scorpion Green Scorpy Green (032) Light Green (942) A5D610 Bilious Green Livery Green (033) Yellow Green (954) A9D171 Castellan Green Catachan Green Cayman Green (067) Olive Grey (888) 455440 Ushabti Bone Bleached Bone Bonewhite (034) Buff (976) Menoth white base EFD9A8 Nurgling Green Rotting Flesh Dead Flesh (035) Green sky Jack Bone E7EFC6 Bronzed Flesh Bronze Flesh (036) Dark Flesh (927) F7944A Tau Light Ochre Vomit Brown Filthy Brown (037) Beige Red Rucksack tan DE9408 Leprous Brown Scrofulous Brown (038) Gold Brown (877) D88E2D Zamesi Desert Bubonic Brown Plague Brown (039) Yellow Ochre (913) Moldy ochre C68400 Balor Brown Snakebite Leather Cobra Leather /Leather Brown (040) Brown Sand (876) 9C6B08 Ratskin Flesh Dwarf Flesh Dwarf Skin (041) Brown Sand F78C5A Skrag Brown Vermin Brown Parasite Brown (042) Orange Brown (981) 843910 Mournfang Brown Bestial Brown Beasty Brown (043) Flat Brown (984) Bloodtracker brown 663300 Steel Legion Drab Graveyard Earth Earth (062) English Uniform (921) Gun corps Brown 655138 Karak Stone Kommando Khaki Khaki (061) German Cam. Beige WWII (821) 9B8C7B Doombull Brown Dark Flesh Dark Fleshtone (044) Mahogany Brown (846) 630808 Bugman's Glow Tanned Flesh Tan (066) Khardic Flesh A95C3E Rhinox Hide Scorched Brown Charred Brown (045) Burnt Umber (941) Umbral umber 390008 Ulthian grey Ghostly Grey Ghost Grey (046) Flat Aluminum (993) C3C6CD Fenrisian Grey Space Wolves Grey Wolf Grey (047) Pale Greyblue (907) CEDEE7 The Fang Shadow Grey Sombre Grey (048) Oxford Blue (807) 4E5067 Administratum Grey Fortress Grey Stonewall Grey (049) Pale Grey Blue (907) B5B5B5 Dawnstone Codex Grey Cold Grey (050) Basalt Grey (869) 999999 Abaddon Black Chaos Black Chaos Black / Black (051) Black (950) Thamar Black 000000 Runefang Steel Mithril Silver Mithril Silver / Silver (052) Silver (997) Quicksilver B5B5BD Ironbreaker Chainmail Chain Mail (053) Natural Steel (864) Cold steel 7B737B Leadbelcher Boltgun Metal Gunmetal / Gunmetal Metal (054) Gunmetal Grey (863) Pig Iron 393939 Auric Armour Gold Burnished Gold Glorious Gold (056) Gold (996) Brass Balls E7BD42 Gehenna's Gold Shining Gold Polished Gold (055) Old Gold (878) Solid Gold CCCC33 Hashut Copper Dwarf Bronze Bright Bronze (057) Bronze (998) Molten bronze 9C5221 Runelord brass Brazen Brass Brassy Brass (058) Brass (801) 735A21 Brass scorpion Beaten Copper Hammered Copper (059) Copper (999) 73372D Warplock Bronze Tin Bitz Tinny Tin (060) 393121 Black Ink Black Ink (94) 000000 Dark Green Ink Green Ink (89) 108473 Flesh Wash CE8C42 Magenta Ink 513D3C Purple Ink Violet Ink (87) 513D3C Mechanicus Standard Grey Adeptus Battlegrey Heavy Grey (145) Russian Uniform WW2 (924) Great Coat Grey 7C8286 Celestra Grey Astronomicon Grey Heavy Bluegrey (144) Pale Blue Grey (905) frostbite 96A5A9 Mournfang Brown Calthan Brown Heavy Siena (154) Flat Brown (984) 6D5044 Stormvermin Fur Charadon Granite Heavy Charcoal (155) German Grey (995) Bastion grey 4D4A4A Rakarth Flesh Dheneb Stone Heavy Warmgrey (148) B9ADA1 Deathworld Forest Gretchin Green Heavy Khaki (149) Middlestone (882) 6A6445 Daemonette Hide Hormagaunt Purple Heavy Violet (142) Violet (960) 4F566C Averland Sunset Iyanden Darksun Heavy Goldbrown (151) Goldbrown (877) Sulferic yellow 9C8A53 Baneblade Brown Khemri Brown Heavy Brown (153) Us Field Drab (873) 705E48 Loren Forest Knarloc Green Heavy Green (146) Luftwaffe Ca. Green (823) 434F38 Jokaero Orange Macharius Solar Orange Heavy Orange (152) German Orange (805) A4593D Mephiston Red Mechrite Red Heavy Red (141) Red (926) 793638 Macragge Blue Mordian Blue Heavy Blue (143) Prussian Blue (965) 2D567C Kantor Blue Necron Abyss 273E51 Waaagh! flesh Orkhide Shade Heavy Blackgreen (147) Black Green (980) 384E49 Balor Brown Tausept Ochre Heavy Ochre (150) Ochre Brown (856) 976F3C Cadian Fleshtone Tallarn Flesh Heavy Skintone (140) Brown Rose 8D736C Drakenhof Nightshade Asurmen Blue Wash Blue Shade Wash (73207) 273E51 Carroburg Crimson Baal Red Wash Red Shade Wash (73206) 630808 Nuln Oil Badab Black Wash Black Wash (73201) Armor Wash 000000 Agrax Earthshade Devlan Mud Wash Umber Shade Wash (73203) 393121 Seraphim Sepia Gryphonne Sepia Wash Sepia Wash (73200) 843910 Druchii Violet Leviathan Purple Wash Pale Grey Shade Wash (73202) 842994 Reikland Fleshshade Ogryn Flesh Wash Fleshtone Shade Wash (73204) CE8C42 Biel-Tan Green Thraka Green Wash Green Shade Wash (73205) 434F38