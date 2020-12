[Matos] Un atelier bien rangé !

Avec la nouvelle année viennent les bonnes résolutions ; J'en ai donc profité pour nettoyer et réorganiser en profondeur mon atelier qui avait tendance à être en permanence en bazar...

Or, une atelier bien rangé et accessible, c'est l'assurance de gagner du temps !

Ayant reçu mon ensemble de modules de rangements du sympathique Loïc de Ramstag Store, je me suis dit qu'il serait temps de le mettre à profit ; Alors qu'est-ce que ça donne au final ?

Après déballage, l'ensemble se présente comme sur les photos : chaque module est emballé séparément et composé en général d'entre 8 et 20 plaques (pour les modules avec tiroirs) découpées au laser dans du MDF assez épais et bien solide, aucun accroc à signaler de mon coté !

Le montage quant à lui est très intuitif ; S'il existe une notice de montage en ligne je n'en ai pour ma part pas eu besoin tant c'est simplissime et bien conçu.

Quelques points de colle sont utiles sur les "languettes" qui servent à monter les différents panneaux, et le tour est joué !

Chaque partie est indépendante et l'ensemble est donc modulable à volonté ; A chacun de voir comment il souhaite disposer son atelier idéal !

Notez qu'il existe une vingtaine de modules différents (je n'en ai ici que 8 modèles) à choisir à sa guise pour composer son ensemble : modules d'angles, meubles avec grands ou petits tiroirs, présentoir de pots de peintures adaptés à la gamme GW ou aux pots biberons, etc...

Et voilà un atelier un peu plus organisé et qui a de la gueule, ça motive !

Maintenant, ne reste plus qu'à le mettre à profit ! 😉